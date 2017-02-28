MLB》力拚重返大聯盟 李振昌登板中繼1局飆2K

李振昌。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟熱身賽開打，今年從日職轉戰美職洛磯隊的李振昌，他今天後援登板投球，對道奇1局投球中送出2次三振沒有失分，洛磯最後以7：1擊敗道奇。

李振昌8局下登板投球，他面對首名打者先投出三振，接著讓下棒打者擊出飛球出局，雖然被擊出1支安打，李振昌最後用三振結束這個半局。總計他1局投球面對4個人次，被敲1支安打，投出2次三振。

這場比賽洛磯由葛雷（Jon Gray）先發，他主投2局送出2次三振，沒有失分；道奇隊則是由日籍投手前田健太先發，他先發2局被敲2支安打，包含1支陽春砲失掉1分，另有2次四死球。

現年30歲的李振昌上季在日職西武獅表現不理想，一軍僅出賽18場、防禦率6.46，季後遭解約。去年底他與和洛磯隊簽下一紙附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，力拚重返大聯盟。

今年有陳偉殷、張進德、胡智為、李振昌4名台灣選手參與大聯盟春訓，目前張進德、胡智為、李振昌等人都已出賽，陳偉殷將在台灣時間3月1日凌晨2點登板，對大都會先發。