NBA》籃網擬簽外國最強控衛 可能衝擊林書豪

籃網有意網羅特奧多西奇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網本季戰績慘淡，至今仍是唯一未達10勝球隊。根據俄羅斯媒體報導，籃網今夏考慮網羅歐洲最佳後衛特奧多西奇（Milos Teodosic），可能撼動林書豪的控球地位。

被美媒讚譽「NBA外最佳外國球員」的奧多西奇，目前在莫斯科中央陸軍隊打球，今夏成為自由球員，他日前已公開表示要挑戰NBA，而籃網老闆普羅霍羅夫（Mikhail Prokhorov）曾是莫斯科中央陸軍隊的老闆，對於奧多西奇有興趣並不意外。

奧多西奇將於3月19日滿30歲，雖然防守評價不高，但是傳球視野很不錯，曾在里約奧運正面對決騎士厄文（Kyrie Irving）時拿下18分6助攻，在NBA總管年度調查中，有53.6%認為他是最優秀的非NBA外國球員。