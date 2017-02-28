MLB》傷勢無礙已恢復訓練 朗神近期就能歸隊

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今作客雙城未能摘勝，但總教練馬丁利（Don Mattingly）透露好消息，隊上兩位傷兵高登（Dee Gordon）和鈴木一朗恢復狀況良好，近期就能歸隊。

高登因眼部感染今未隨隊出征，無緣與效力雙城的胞弟小高登（Nick Gordon）同場較勁，總教練表示高登恢復得不錯，明於主場對大都會之戰就能回歸，「不會拖太久啦，這只是個有點傳染性的小毛病，我們只是要試著確保它別再發生。」馬丁利說。

而上週因練習時與隊友相撞，下背及右大腿微恙的鈴木一朗，今已恢復小型練習，最快明天就能進行完整訓練。「如果他今天感覺不錯，接著我們就會確保他百分之百康復。」馬丁利認為一朗有充裕時間能好好養傷，而一朗本人也十分努力，「我們得確認傷勢不會復發，所以不會操之過急。」

高登明天將重返賽場。（資料照，美聯社）

鈴木一朗已恢復訓練，近期有望歸隊。（資料照，美聯社）