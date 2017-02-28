MLB》春訓初登板挨轟吞敗 前田健太：把握實戰調整

前田健太春訓初登板挨轟吞敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日投前田健太春訓初登板，今對洛磯先發主投2局挨轟掉1分吞敗，但前田健太並未因此受挫，表示能恢復實戰投球讓自己受益良多。

「目標就是在實戰中投球而已，今天上場丟兩局，把投球感覺找回來。」前田認為今天自己表現出色，感覺也非常棒，「有些球沒控好，但球感和身體方面都相當不錯。」

前田開賽後連投四壞保送洛磯首名打者，接著成功製造滾地雙殺，但一記紅中速球被對手掃成中外野陽春彈。2局上再度登板，前田健太搶先飆K後再遇亂流，先挨二壘打再丟保送，所幸及時回穩未再失分。總計此役主投2局共用36球，挨2安含1轟1責失，送出1K及2保送。

「能完整投完兩局非常棒，因為想持續修正投球，並不介意挨轟。為了幫助球隊贏球，必須在實戰中提升自己的狀態與感覺。」前田說。道奇打線今未能有效串連火力，全場9安僅得1分，守備也發生兩次失誤，最終以1：7不敵掃出11安含2轟的洛磯，由前田健太承擔敗投。

前田健太要把握實戰機會加緊調整。（法新社）