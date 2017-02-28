MLB》張進德替補上陣 傳二壘阻殺跑者（影音）

〔體育中心／綜合報導〕參加大聯盟春訓的海盜捕手張進德，今天與藍鳥之役中替補蹲捕，他2個打數沒有擊出安打，但在防守上卻有一次阻殺出局。海盜最後以2：1擊敗藍鳥。

海盜在6局上2出局攻占一壘，張進德這時上場代打，可惜擊出內野滾地球出局；9局上他再次上場打擊，靠著對方投手守備失誤上壘。

而張進德在防守上則有建樹，藍鳥「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）6局下敲出帶有1分打點的安打，隨後換上代跑奧利瓦雷斯（Edward Olivares），他盜二壘時遭張進德傳球阻殺。

總計張進德在春訓熱身賽4個打數，敲出1支陽春砲，打擊率為2成50。

張進德。（資料照，記者陳志曲攝）

張進德。（資料照，記者黃耀徵攝）