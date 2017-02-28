MLB》洋基最貴野手低潮2年 坦言可能被打入冷宮
2017/02/28 09:21
艾斯柏瑞是目前洋基身價最高的野手。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕洋基以1.53億美元（約47億台幣）簽下的最貴野手艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury），今向紐約媒體坦言，開季棒次可能會被調到後面，但他也坦然以對，「我打任何棒次都可以，八九棒也行，只要能幫助球隊。」
艾斯柏瑞近年來都是以先發前三棒開季，上次調出前段打線要追溯至2012年的第六棒，2014年肥約加盟洋基後，前3年開季也是前3棒，但隨著2015-16年表現皆不如聯盟平均水準，逐漸被洋基打入冷宮。
艾斯柏瑞昨天熱身賽初登場，洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）賽前對媒體表示，還不確定要將他排在第幾棒，後來還在排在先發第二棒，總計3打數0安打。美媒透露，洋基考慮開季將艾斯柏瑞的棒次往後調。
「大家都在同一條船上，先發打線可能長得不一樣，我可能打2、3、4、5棒，任何棒次，甚至8、9棒。」艾斯柏瑞說，他在波士頓也曾打過8、9棒，只要能幫助球隊都會接受球隊的安排。
艾斯柏瑞去年出賽148場，打擊率僅0.263，盜壘20次更是生涯完整球季中的新低。
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