經典賽》台灣隊神戶移訓第2場練習賽 江少慶先發
2017/02/28 10:28
江少慶。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者徐正揚／綜合報導〕經典賽台灣隊將於台灣時間今天中午12點，在日本神戶進行移地訓練第2場練習賽，對手是社會人球隊新日鐵廣畑隊，先發名單如下：
第1棒：ＤＨ 胡金龍
第2棒：左外野 張志豪
第3棒：三壘 蔣智賢
第4棒：二壘 林智勝
第5棒：一壘 林益全
第6棒：右外野 高國輝
第7棒：游擊 陳鏞基
第8棒：捕手 鄭達鴻
第9棒：中外野 林哲瑄
投手：江少慶
經典賽台灣隊神戶移訓第2場練習賽先發名單。（中華棒協提供）
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