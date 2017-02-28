經典賽》台灣隊神戶移訓第2場練習賽 江少慶先發

2017/02/28 10:28

江少慶。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／綜合報導〕經典賽台灣隊將於台灣時間今天中午12點，在日本神戶進行移地訓練第2場練習賽，對手是社會人球隊新日鐵廣畑隊，先發名單如下：

第1棒：ＤＨ　胡金龍

第2棒左外野　張志豪

第3棒三壘　蔣智賢

第4棒二壘　林智勝

第5棒一壘　林益全

第6棒右外野　高國輝

第7棒游擊　陳鏞基

第8棒捕手　鄭達鴻

第9棒中外野　林哲瑄

投手江少慶

經典賽台灣隊神戶移訓第2場練習賽先發名單。（中華棒協提供）

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