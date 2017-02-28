姚明上任中國籃協主席 3大改革被官員一句話打槍

姚明三大改革被打槍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星姚明上任中國籃球協會主席，昨天在代表大會提出3大改革方案，結果通通被認為「不符合國情」而否決，讓中國網友大失所望，「姚明這主席成擺設了，干個毛呀？辭職吧」

根據《新浪體育》報導，姚明提出的第一條改革是延長CBA賽程，實行類似NBA分區制度的南北分區，同分區互打4場，不同區打2場，使得常規賽可多打18場，結果代表認為，增加比賽會越打越賠錢，打槍提案。

此外，姚明也提出縮短國家隊的集訓時間，採取美國夢幻隊式的邀請制度，還有CBA外援用4節4人次並取消亞洲外援不受限條款等2改革，通通被認為「不符合國情」予以否決。

姚明新官上任三把火，被官員們一句話澆熄，中國網友狠酸，「姚主席還是做回姚老闆吧，至於中國籃球，大家呵呵，有官僚在，你就通不過。因為你改革了你受追捧了，揚名立萬都歸你了，那些官大爺的政績就沒了，說白了讓你當主席就是讓你失敗，然後告訴大家，專業人士也不行，把權利一收，回到原點，大家改幹嘛幹嘛。」