NBA》主控羅利因傷缺陣4至6週 暴龍戰力影響大

羅利。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍隊當家主控羅利（Kyle Lowry）因右手腕受傷，確定要動手術，可能會缺陣4至6個星期，代表剩餘賽季恐不會再出賽，這對暫居東部第三的暴龍來說相當頭大。

羅利是在明星賽前對戰黃蜂時受傷，他以為是小傷，之後仍參加三分大賽、以及全明星賽，但從那時候就有不時會出現疼痛，最後經檢查後需要開刀治療。

羅利預計將在美國時間28日進行右手腕關節鏡手術，可能會缺陣4至6個星期，暴龍隊希望他可能在季後賽時回到球隊。

暴龍隊今以92：91擊敗尼克，目前戰績為36勝24敗，暫居東部第三，而羅利本季出賽56場，繳出場均22.8分、6.9助攻、4.8籃板，他的缺陣對暴龍戰力影響甚鉅。