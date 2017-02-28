NBA》主控羅利因傷缺陣4至6週 暴龍戰力影響大
2017/02/28 10:51
羅利。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕暴龍隊當家主控羅利（Kyle Lowry）因右手腕受傷，確定要動手術，可能會缺陣4至6個星期，代表剩餘賽季恐不會再出賽，這對暫居東部第三的暴龍來說相當頭大。
羅利是在明星賽前對戰黃蜂時受傷，他以為是小傷，之後仍參加三分大賽、以及全明星賽，但從那時候就有不時會出現疼痛，最後經檢查後需要開刀治療。
羅利預計將在美國時間28日進行右手腕關節鏡手術，可能會缺陣4至6個星期，暴龍隊希望他可能在季後賽時回到球隊。
暴龍隊今以92：91擊敗尼克，目前戰績為36勝24敗，暫居東部第三，而羅利本季出賽56場，繳出場均22.8分、6.9助攻、4.8籃板，他的缺陣對暴龍戰力影響甚鉅。
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