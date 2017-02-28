MLB》父親簽證有著落 巨人奎托有望趕上經典賽
2017/02/28 12:13
〔體育中心／綜合報導〕春訓已開跑兩週，但巨人強投奎托（Johnny Cueto）因父親簽證因素，至今未能向球隊報到，總理艾文斯（Bobby Evans）表示目前正積極處理，盼讓奎托於本週歸隊。
「希望這週就能搞定，根據我們的估算，假設沒有拖太久，他應該能如期趕上開季。」艾文斯說，巨人本季首戰將作客響尾蛇，奎托是可能的先發人選，但球團目前尚未公佈決定。
奎托原應於美國時間2月13號完成投捕報到，但因父親病倒向球團告假獲准。隨後奎托決定帶父親一同前往亞歷桑那春訓基地，卻因文件因素遲遲未能拿到父親的簽證，春訓行程被迫延後，更一度傳出可能放棄經典賽。
奎托因父親簽證因素影響春訓行程。（資料照，美聯社）
若按原定日程，奎托最慢應於下週一前離開春訓基地，向多明尼加國家隊報到。但以目前狀況來看，奎托得先向巨人報到、通過體檢確認身體狀況後才能放行，若週五沒能完成，球團可能不會讓奎托參加經典賽。
「奎托報到後，我們得先評估他在登板比賽前需要多少訓練量，投手教練萊蓋提（Dave Righetti）會跟他討論。」總理艾文斯說，但也透露奎托在多明尼加其實頗有進展，由於巨人在當地設有棒球學校，奎托得以進行例行牛棚練投，也能在實戰打擊練習中投球。
本屆經典賽將於下週開打，多明尼加首戰為美國時間3月9日對上加拿大，很可能交由王牌奎托掛帥先發。
奎托有望趕上經典賽為多明尼加效力。（資料照，法新社）
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