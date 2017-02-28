NBA》詹皇感冒無礙 與厄文合砍49分宰公鹿

詹姆斯（右）。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今在主場迎戰公鹿，前場感冒缺席的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）此戰回歸，他與厄文（Kyrie Irving）合砍49分，最後助騎士以102：95贏球。

兩隊這場打起來你來我往、互有領先，公鹿在第四節一度追至2分差，不過騎士靠著尚伯特（Iman Shumpert）、詹姆斯、厄文、D.威廉斯（Derrick Williams）等人打出一波14：4的攻勢，抵定戰局，最後騎士以7分之差擊敗公鹿。

厄文拿下全場最高的25分，另有9次助攻，詹姆斯24分、10籃板、6助攻，D.威廉斯14分，柯佛（Kyle Korver）13分，R.傑佛森（Richard Jefferson）11分。

公鹿隊方面，替補出發的布洛格登（Malcolm Brogdon）拿下全隊最高的20分，孟羅（Greg Monroe）13分，韓森（John Henson）10分，公鹿先發5人僅畢斯利（Michael Beasley）拿下超過雙位數的11分，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）9分、7籃板、8助攻。

詹姆斯。（美聯社）

厄文。（法新社）



「字母哥」亞德托昆波。（法新社）