NBA》拒為家鄉打球？ 杜蘭特道出巫師出局真相

〔體育中心／綜合報導〕上季後恢復自由之身的球星杜蘭特（Kevin Durant），在一長串球隊名單中陷入長考，最終決定加盟勇士，美媒今解答杜蘭特當時未選擇返鄉效力華盛頓巫師的真正原因。

《華盛頓郵報》今刊出杜蘭特的專訪文章，提及為何「與巫師雙衛畢爾（Bradley Beal）、沃爾（John Wall）攜手挑戰東區霸主騎士」的選項沒能獲得青睞，但對於杜蘭特而言，這並非他的考量，因為巫師之所以出局，純粹只是因為自己不想再在家鄉打球了。

杜蘭特渴望全新挑戰。（資料照，USA Today Sports）

「我不是要舊事重提，但就真的只是不想繼續在老家打球罷了，跟球迷無關。」杜蘭特說，「我很開心人生中能有那樣的一部份，可以在家鄉、在朋友面前打球，每天都能跟親友四處晃晃，但那樣的日子已經過去了。」

出身華盛頓的杜蘭特於高中最後一年，轉學到家鄉著名籃球學校─蒙特羅斯基督教高中就讀，季前持續抽高、並獲邀就讀德州大學的他該季表現出色，季後更囊括地區年度最佳籃球員及全美明星賽MVP兩項大獎。

「這感覺有點像是，我正試著邁向人生第二階段，想到其他城市闖蕩，嘗試新的東西。我覺得我在學生時代已為華盛頓盡心盡力，是時候做點新鮮事了。」杜蘭特透露，「我不想回到過去，這就是我的想法，跟籃球、球迷、城市無關。」

杜蘭特加盟勇士再出發。（資料照，法新社）