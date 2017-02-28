NBA》跌倒不要緊 暴龍前鋒躺在地上抄羅斯的球（影音）
2017/02/28 13:32
〔體育中心／綜合報導〕跌倒也能抄球？暴龍隊大前鋒P.派特森（Patrick Patterson）示範給你看！
暴龍今作客尼克隊，第三節剩下7分多鐘，P.派特森三分球沒進，尼克後衛羅斯（Derrick Rose）搶到籃板球後快攻，P.派特森在退防時不慎跌倒，他仍用手去撥掉羅斯的球，造成對方失誤，之後兩隊選手爭球，最後裁判吹跳球。
P.派特森此役上場18分鐘，繳出3分、2籃板、1助攻、1抄截的成績，暴龍最後以92：91險勝尼克。
P.派特森躺在地上抄球。（USA Today Sports）
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