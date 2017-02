MLB》洋基超級新人太狂 單局2阻殺震懾快腿部隊（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基昨天出戰藍鳥隊,超級新人桑契斯(Gary Sanchez)單局兩度秀出臂力,雙殺2名想要盜壘的跑者,且時間綽綽有餘,內野手卡斯楚(Starlin Castro)賽後更說,「我完全不懂為什麼他們想要盜壘。」

3局上,藍鳥快腿博爾帝(Jon Berti)保送上壘,曾在小聯盟締造單季56盜的他,發動盜壘卻遭桑契斯阻殺,隨後3A擁有單季43盜實力的卡瑞拉(Ezequiel Carrera)也獲保送,同樣發動盜壘卻又遭恐怖的臂力阻殺出局,桑契斯單局幫投手抓下2個出局數。

「我不知道他們為什麼要跑,」卡斯楚表示,「太不可思議,他們兩人起跑時間抓得不差,但最後都慢了大概兩步,太強了。」他更說,桑契斯讓人想到8屆金手套的紅雀莫里納(Yadier Molina),「每個人都在講他的打擊,但他在本壘後方的表現也很棒。」

事實上,桑契斯去年曾在9月跪地傳出84.1英里(約135.3公里)的牽制出局,驚艷許多球迷。去年總計面對32次盜壘,抓到13次,阻殺成功率高達41%。

桑契斯跪地飆135公里:

