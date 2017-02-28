MLB》洋基超級新人太狂 單局2阻殺震懾快腿部隊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天出戰藍鳥隊，超級新人桑契斯（Gary Sanchez）單局兩度秀出臂力，雙殺2名想要盜壘的跑者，且時間綽綽有餘，內野手卡斯楚（Starlin Castro）賽後更說，「我完全不懂為什麼他們想要盜壘。」

3局上，藍鳥快腿博爾帝（Jon Berti）保送上壘，曾在小聯盟締造單季56盜的他，發動盜壘卻遭桑契斯阻殺，隨後3A擁有單季43盜實力的卡瑞拉（Ezequiel Carrera）也獲保送，同樣發動盜壘卻又遭恐怖的臂力阻殺出局，桑契斯單局幫投手抓下2個出局數。

「我不知道他們為什麼要跑，」卡斯楚表示，「太不可思議，他們兩人起跑時間抓得不差，但最後都慢了大概兩步，太強了。」他更說，桑契斯讓人想到8屆金手套的紅雀莫里納（Yadier Molina），「每個人都在講他的打擊，但他在本壘後方的表現也很棒。」

事實上，桑契斯去年曾在9月跪地傳出84.1英里（約135.3公里）的牽制出局，驚艷許多球迷。去年總計面對32次盜壘，抓到13次，阻殺成功率高達41%。

桑契斯跪地飆135公里：

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