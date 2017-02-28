NBA》大號三分顏射對手 柯瑞弟砍29分率小牛退熱火（影音）
2017/02/28 14:47
〔體育中心／綜合報導〕小牛今天在主場迎戰熱火，柯瑞弟（Seth Curry）全場砍下29分，包含5記三分球，終場小牛以96：89獲勝。
這場比賽雙方互有攻勢，三節打完熱火以69：78落後，第四節一度以89：84領先小牛，未料接下來的4分39秒內，熱火進攻當機，沒有再得任何分數；而小牛靠著柯瑞弟、巴恩斯連連得分，最後逆轉贏得比賽。
相較於哥哥柯瑞（Stephen Curry）今天三分球11投0中，追平NBA難堪記錄，柯瑞弟此役表現出色，全場17投10中、三分球7投5中，拿下全場最高的29分，小牛前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）也有24分的表現。
熱火部分有4人得分上雙，卓吉奇（Goran Dragic）24分、6助攻，懷特塞德（Hassan Whiteside）19分、19籃板，威特斯（Dion Waiters）12分，T.強森（Tyler Johnson）10分。
柯瑞。（美聯社）
柯瑞。（美聯社）
卓吉奇（右）。（美聯社）
懷特塞德。（美聯社）
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