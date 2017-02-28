經典賽》江少慶1.1局掉3分 台灣隊遭新日鐵廣畑完封
2017/02/28 15:10
台灣隊。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者徐正揚／綜合報導〕經典賽台灣隊今天在神戶Hotto Motto球場進行第2場練習賽，以0：6敗給社會人球隊新日鐵廣畑隊。
新日鐵廣畑一開賽就頻頻發揮腳程，跑出內野安打再發動盜壘或打跑戰術，台灣隊先發投手江少慶只投1.1局就掉3分，由宋家豪接手才踩住剎車，之後陸續動用蔡明晉、潘威倫都沒失分，但打線攻勢零星，打完6局以0：3落後。
台灣隊第7局換上羅國華，失1分後由倪福德化解危機，第8局換上王鏡銘再失2分；台灣隊第9局雖然攻佔滿壘，還輪到中心打線，依舊沒能打破鴨蛋。神戶移地訓練到今天結束，明天全隊分成3批搭機飛往南韓。
江少慶。（資料照，記者廖耀東攝）
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