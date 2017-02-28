中職》富邦悍將熱身賽 10分差勝天津

洋投力猛。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕富邦悍將自辦熱身賽，迎戰來自中國的天津雄獅，富邦打線多是年輕球員，先發投手則由洋投力猛出賽小試身手。富邦1局下就連續安打攻下5分，終場13:3獲勝。

富邦悍將打線火力不錯，首局陽冠威、張淯虎、林志洋都有安打演出，洋投力猛則先發5局，僅在4局上失1分，之後范玉禹接手3局，投球任內失2分，增菘瑋投最後1局無失分，該半局還送出2次三振。