NBA》豪哥再度插花演美劇 造型演出大突破
2017/02/28 15:45
林書豪再度客串美劇「菜鳥新移民」。（取自網路）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網隊後衛林書豪日前上傳一張誇張髮型照片，引起網友討論，原來是他客串美劇菜鳥新移民，當中以誇張扮相現身，這是他二度在該美劇客串。
菜鳥新移民第三季最新一季即將播出，主打三位客串明星，除了林書豪，其中兩位是演出神盾局與美國主婦的演員，豪哥在裡面飾演一名周姓男子，劇情方面則沒有太多透露，場景在酒吧，他難得拿著啤酒入鏡，還大秀六塊肌，這一集將於3月14日播出。
林書豪除了頂著誇張髮型，還大方送六塊肌。（取自網路）
相關新聞
- NBA》拒為家鄉打球？ 杜蘭特道出巫師出局真相
- NBA》大號三分顏射對手 柯瑞弟砍29分率小牛退熱火（影音）
- NBA》跌倒不要緊 暴龍前鋒躺在地上抄羅斯的球（影音）
- NBA》詹皇感冒無礙 與厄文合砍49分宰公鹿
- NBA》魔獸暴力掛框被趕出場 竟對女球迷做這件事（影音）
推薦新聞
-
NBA》豪哥再度插花演美劇 造型演出大突破2017/02/28 15:45
-
經典賽》江少慶1.1局掉3分 台灣隊遭新日鐵廣畑完封2017/02/28 15:10
-
NBA》拒為家鄉打球？ 杜蘭特道出巫師出局真相2017/02/28 14:59
-
MLB》洋基超級新人太狂 單局2阻殺震懾快腿部隊（影音）2017/02/28 14:28
-
NBA》魔獸暴力掛框被趕出場 竟對女球迷做這件事（影音）2017/02/28 12:11