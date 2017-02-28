NBA》豪哥再度插花演美劇 造型演出大突破

林書豪再度客串美劇「菜鳥新移民」。（取自網路）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網隊後衛林書豪日前上傳一張誇張髮型照片，引起網友討論，原來是他客串美劇菜鳥新移民，當中以誇張扮相現身，這是他二度在該美劇客串。

菜鳥新移民第三季最新一季即將播出，主打三位客串明星，除了林書豪，其中兩位是演出神盾局與美國主婦的演員，豪哥在裡面飾演一名周姓男子，劇情方面則沒有太多透露，場景在酒吧，他難得拿著啤酒入鏡，還大秀六塊肌，這一集將於3月14日播出。

林書豪除了頂著誇張髮型，還大方送六塊肌。（取自網路）