中職》羅錦龍3局飆5K 統一獅擊敗起亞虎開胡

統一獅先發投手羅錦龍主投3局被擊出3支安打。（記者黃志源攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕延續昨天好手感，統一獅外野手朱元勤今敲出2分砲，幫助球隊添加保險分，林岳平、江承峰也順利守成，5：2擊敗起亞虎，台韓職棒交流賽開胡。

獅隊昨和樂天巨人交手，7下一度逆轉，可惜後援失守，最終5：5戰成平手；今澄清湖再戰，對手換成起亞虎，由力拚復出的羅錦龍先發，首局在2K後被敲出三壘安打，不過下一棒打者擊出滾地球出局，沒有造成失分，今天羅錦龍主投3局飆出5K，一共被敲出3支安打無失分。

第2任投手廖文揚在4下接手，他同樣3局無失分，但投出2次四壞球保送和2次觸身球保送較不理想，另外被敲1安打、送出2K；獅隊在第3任投手林航7下登板後遭起亞虎反撲，連續3棒敲安追平，單局第4名打者吳俊赫擊出滾地球，統一策動4-6-3雙殺守備，三壘跑者則跑回超前分，起亞虎2：1領先。

統一在7下展開反擊，代打鄧志偉二壘打追平，黃恩賜補上1分打點安打超前，朱元勤一支2分砲，再將比數改寫為5：2領先，8、9下分別由林岳平、江承峰接力，起亞虎沒能從獅隊要回分數，統一獅最終就以5：2開胡。

楊家維在7上擊出1分打點一壘安打，打破僵場。（記者黃志源攝）



代打鄧志偉在8上擊出1分打點二壘安打，將比數追平。（記者黃志源攝）

代打黃恩賜在8上擊出1分打點二壘安打，將比數超前。（記者黃志源攝）

朱元勤在8上擊出中間方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）



朱元勤在8上擊出中間方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）



朱元勤在8上擊出中間方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）



起亞虎二壘手與游擊手在9上搶接飛球發生衝撞。（記者黃志源攝）



統一獅5：2勝起亞虎。（記者黃志源攝）