台日對抗賽》中職聯隊到場練球 先發打序在這

〔記者石毓琪／綜合報導〕中職聯隊台灣時間今晚6點將在日本福岡迎戰經典賽日本隊，中職聯隊也在稍早到場練球，先發打序昨晚已先行公布，首戰投手由Lamigo桃猿王溢正主投，搭配同隊捕手林泓育。

中職聯隊（先攻）

第一棒 右外野 陽耀勳

第二棒 三壘手 林智平

第三棒 中外野 王柏融

第四棒 DH 彭政閔

第五棒 捕手 林泓育

第六棒 左外野 潘武雄

第七棒 一壘手 陳俊秀

第八棒 二壘手 林威廷

第九棒 游擊手 林承飛

投手 王溢正

日本隊（後攻）

第一棒 DH 山田哲人

第二棒 二壘手 菊池涼介

第三棒 游擊手 坂本勇人

第四棒 左外野 筒香嘉智

第五棒 一壘手 中田翔

第六棒 右外野 平田良介

第七棒 三壘手 松田宣浩

第八棒 捕手 大野獎太

第九棒 中外野 秋山翔吾

投手 則本昂大

中職聯隊稍早展開練球，圖為「恰恰」彭政閔。（特派記者林正堃攝）

中職聯隊稍早展開練球，投手王溢正。（特派記者林正堃攝）

中職聯隊稍早展開練球。（特派記者林正堃攝）