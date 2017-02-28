NBA》飆29分擺脫哥哥陰影 小柯瑞有話說（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小柯瑞（Seth Curry）今攻下生涯次高的29分率小牛擊敗熱火，成功擺脫哥哥柯瑞（Stephen Curry）的影子，賽後他也直言「我就是做我自己。」

身在籃球世家，小柯瑞的壓力非普通球員能體會，但他始終能用成熟的態度面對，「哥哥的成就很難超越，所以我只想做我自己，我希望大家都能看我的比賽，這樣你們就能知道我是誰了。」

小柯瑞也說：「我不會每晚都想走出哥哥的影子，也不會因為別人拿我們兄弟做比較而生氣，更何況我父親的成就也很驚人，事情就是這樣，我已經很坦然的接受這一切。」

若小牛能取得西部老8的席次進軍季後賽，將有機會看到兄弟倆正面對決，小柯瑞則認為「我知道我能打出怎樣的成績，現在我只想把握每個機會，展現我的能力。」

小柯瑞。（美聯社）