SBL》身手進化 裕隆胡凱翔獲單週最佳肯定
2017/02/28 16:56
胡凱翔（中）獲選單周最佳球員。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕第14季SBL例行賽上週畫下句點，裕隆單週兩勝封關，其中「刺青鏢客」胡凱翔繳出平均15.5分、3.5籃板，獲得單週最佳球員肯定。
胡凱翔本季加強投籃，改走射手路線，投籃命中率來到生涯最佳39.7%，這是他第四個球季，本季兩分球命中率達50.6%，較菜鳥球季37%，進步不少。
裕隆以19勝11負作收，戰績名列第二，獲得首輪輪空，提前卡位四強，球隊也將進入將近十天調整期，對手將是台啤、金酒勝方。
季後賽首輪賽事週六將於彰化體育館開打，例行賽第三名台灣啤酒晚上七點出戰第六名金門酒廠、第四名富邦勇士下午五點面對第五名桃園璞園。
六日兩天門票將於明天中午12時起在年代售票系統及各大超商購票通路開始預售，票價二樓席區200元、一樓席區300元。
季後賽首輪採五戰三勝制，例行賽三、四名球隊台灣啤酒及富邦勇士享有一勝優勢。
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