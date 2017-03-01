台日對抗最終戰 今日賽事預告與轉播

勇士昨日雖然贏球，但柯瑞三分球11投0中追平NBA紀錄，今天能否一擺冰冷手感，帶領勇士拿下5連勝？湖人近況慘兮兮，今天對上東部同樣近況不佳的黃蜂，盼能終止4連敗。

台日對抗賽昨晚在福岡巨蛋開打，中職聯隊「大王」王柏融2分砲領銜，陳俊秀包辦3分打點，全隊猛敲17安，最終由陳禹勳關門成功。今天雙方再次交手，中信兄弟鄭凱文對決讀賣巨人王牌菅野智之，中職聯隊能否再次拿出長打實力？

鄭凱文曾效力日職阪神隊和橫濱隊，他表示：「曾經和中田翔等部分日本打者對決過，日本隊打者相當強悍，每一個人都有能力一棒決定勝負，不能掉以輕心。」也期許自己要全力壓制日本隊。

NBA

08:00 勇士 vs. 巫師（緯來體育）

11:30 黃蜂 vs. 湖人（愛爾達體育）

台日對抗賽

18:00 中職聯隊 vs. WBC日本隊（緯來體育、愛爾達育樂）