台日對抗賽》王柏融夢想旅外 希望台日賽成跳板

王柏融被日本媒體包圍訪問。（特派記者吳清正攝）

〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕中職聯隊最受到日本媒體矚目的王柏融，今天賽前被日本媒體包圍訪問，王柏融表示，到美國、日本打球是從小的夢想，希望台日賽成為旅外的跳板。

王柏融表示，他一直希望能旅外挑戰更高層次的棒球，如果到美國不能至少從3A起步，或許日本也是很好的選擇，不管美國或日本，都很想去試試看。

對於台日賽可能有球探在觀察他的表現，王柏融表示，當然會想好好表現，成為旅外的跳板，不過，還是要保持平常心，日本隊投手水準很高，而且又陌生，必須多看幾個球，然後不要放過好球的攻擊機會。