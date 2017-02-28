NBA》仍想回歸？波許：一直都有在準備
2017/02/28 18:54
波許。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕熱火明星大前鋒波許（Chris Bosh）近日雖轉型擔任球評與主持人，不過仍對重返NBA戰場充滿期許，「我一直都有在訓練，讓自己做好準備。」
儘管距離上場出賽已超過一年，波許強調自己仍維持一定身體狀態，「我的身體狀態很健康，一直都有在進行訓練，讓自己做好準備。」
不過波許若想復出，得先看熱火高層能否保持耐心，按聯盟規定，若球員已超過一年未出賽，他的薪水可以不列入薪資總額，不過這需要聯盟認定該名球員已遭遇終結生涯的傷痛。
若高層選擇裁掉波許，熱火就能騰出他本季高達2370萬美元（約新台幣7億1988萬元）的薪資空間，波許想重返NBA也就難上加難。
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