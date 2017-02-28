世大運》熊讚為選手送祝福 許淑淨：把金牌留台灣

世大運北高挑戰行。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕為宣傳2017世大運並帶動全民熱潮，北市府體育局及觀傳局共同主辦「2017我們一起北高挑戰行活動」，500餘位挑戰者於昨日7時自北市關渡宮出發，縱貫北高，沿途帶著民眾對選手的關懷與溫暖，於晚上8點送至高雄國訓中心，一起為世大運選手加油打氣。

現場有2016里約奧運舉重金牌選手，同時也是2017世大運宣傳大使的許淑淨、體操國手李智凱及跆拳道國手黃佳蓉，世大運宣傳大使「熊讚Bravo」也上前一一擁抱，替選手加油打氣。

執行長蘇麗瓊表示：「2017世大運是臺灣即將辦理最大型的國際賽會，希望藉著這次機會展現臺灣的實力，讓世界看見臺灣。很高興透過這次活動，讓我們一起為選手祝福，同時點燃全國民眾對世大運的熱情。」

世大運宣傳大使許淑淨期許自己能再創佳績，並奪下金牌，對於國人的鼓勵和訓練狀況她表示：「這次車友將全臺灣民眾的加油卡片，自北而南送到國訓中心，相當感動也很開心，目前自己依照與教練共同討論的訓練節奏在調整自己的狀況。」

北高行抵國訓中心替選手加油。（世大運執委會提供）