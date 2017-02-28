台日對抗賽》第二戰王牌對決 鄭凱文力抗菅野智之
2017/02/28 18:23
鄭凱文擔任第二戰先發，賽前接受日媒訪問。（特派記者林正堃攝）
〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕台日職棒對抗賽明天繼續在福岡巨蛋進行第2戰，中職聯隊將由鄭凱文先發對決日本隊菅野智之（巨人）。
鄭凱文曾效力日職阪神隊和橫濱隊，他表示，曾經和中田翔等部分日本打者對決過，日本隊打者相當強悍，每一個人都有能力一棒決定勝負，不能掉以輕心，但是來比賽就是要贏球，一定要全力壓制日本隊。
菅野曾在2015年世界12強棒球賽季軍戰中繼拿下勝投，並投出生涯最快的155公里球速，在大谷翔平退出經典賽之後，菅野被期許為日本隊王牌投手，他去年戰績9勝6敗，以防禦率2.01和三振189次奪得中央聯盟投手雙冠王。
日本隊菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）
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