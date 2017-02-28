網球》吉隆坡女網出師不利 謝淑薇單打一戰出局

謝淑薇重返吉隆坡失利，女單一戰出局。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金25萬美元（約767萬台幣）的吉隆坡女網賽，2012年在此單打封后的謝淑薇出師不利，無緣開胡挺進16強。

32籤的單打會內，謝淑薇首戰會外晉級的烏茲別克老冤家莎莉波娃（Sabina Sharipova），賽事數度因當地大雨而中斷，小薇打打停停、歷經3盤拉鋸，最終仍以5：7、7：5、1：6輸球，也讓年輕對手中止對戰2連敗，有驚無險安抵次輪，並取得與近況甚佳的烏克蘭頭號種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina）交手機會。

31歲的謝淑薇，此役發球手感欠佳，第1發得分率僅57%，不如年輕9歲對手的65%，尤其她全場被逼出多達21個被破發點，還丟了其中8局，雖也回破5局，次盤好不容易扳回一城，怎奈決勝盤又失守，只能坐視莎莉波娃出線。

至於另名台將張凱貞，第1輪就強碰實力堅強的中國第4種子彭帥，「網球精靈」力爭交手首勝，一雪過去對戰2連敗之恥。