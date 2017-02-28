NBA》神經刀復原趕進度又迎來D.威廉斯 騎士雙喜臨門

史密斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士「神經刀」史密斯（J.R. Smith）目前因右手指傷勢高掛免戰牌，日前受訪時除透露復原進度超前，也歡迎新隊友D.威廉斯（Deron Williams）加盟「我整個生涯都在等著跟他同隊。」

史密斯日前受訪時透露復原進度超前，有機會提早重返賽場，「仍需要幾週的時間。」他也開玩笑表示，「我盡量不會問醫生太多問題，因為我怕聽到不想聽的。」

D.威廉斯今正式加盟騎士，史密斯也表示歡迎，「等不及與他並肩作戰了，我整個生涯都在等著跟他同隊。」也大方稱讚他全面，「他的投籃、過人的方式甚至突破的方式，都讓他成為一名激勵人心的球員。」

D.威廉斯今正式加盟騎士。（取自騎士隊官網）