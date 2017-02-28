台日對抗賽》王柏融開轟、陳俊秀3打點 中職首戰告捷

王柏融敲出2分砲，猛打賞又包辦3打點。（特派記者林正堃攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕台日對抗賽今晚福岡巨蛋開打，首戰砲火猛烈，中職聯隊「大王」王柏融2分砲領銜，陳俊秀包辦3分打點，全隊猛敲17安、8：5告捷，對抗賽首次打贏日本隊，明天將由鄭凱文對決菅野智之。

王溢正連續2年台日對抗賽擔任首戰先發，今2局被敲4安失2分，其中有3支安打都是扎實的二壘安打，第2任洋投賽格威3下接手，除了平田良介敲出二壘打，沒讓日本隊再上壘，還送出7K。

中職聯隊開局對則本昂大毫不客氣，單局4安、王柏融高飛犧牲打先馳得點，雖然日本隊在「四番」筒香嘉智長打追平，下一局又被秋山翔吾打回超前分，王柏融在3上轟出中外野大牆，2分砲上演大逆轉，越打越順的中職聯隊，連2局靠著陳俊秀二壘打追加分數，5局打完7：2大幅領先。

眼看戰局一帆風順，中職聯隊在7下換上第3任投手道恩斯後風雲變色，連續保送2打者又投出暴投，菊池涼介三壘打一併清壘，迫使中職趕緊換上林柏佑止血，賴鴻誠、陳禹勳雖都有被攻占得點圈，關鍵時刻讓打者出局無失分。

此役中職聯隊無疑以王柏融表現最亮眼，3打數3安打3打點，只差三壘安打就能完成完全打擊，陳俊秀雖吞下3K，也有貢獻2支二壘安打、3分打點，擔任開路先鋒的陽耀勳和第2棒林智平也分別有3、4支安打；日本隊火力則集中在第2棒菊池涼介，猛打賞且都是長打（2支二壘打和一支三壘打）。

陳俊秀貢獻2支二壘安打，3打點進帳。（特派記者林正堃攝）