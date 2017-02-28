羽球》賽季正式開打 周天成目標超級賽全勤
2017/02/28 21:48
周天成。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／台北－德國電話採訪報導〕羽球賽季從歐洲點燃戰火，台灣好手今天從德國公開賽出擊，第六種子、台灣「一哥」周天成今天首輪面對印度達尼。
目前世界排名第9的周天成去年於德國公開賽冠軍戰不敵「超級丹」林丹，屈居亞軍，談到今年德國公開賽目標，周天成表示，他就是一場一場來，把每場比賽打好。
德國公開賽後，緊接著全英公開賽，這是超級系列賽一年開端，面對超級賽，周天成表示，基本上超級賽都會去，一年超級賽有12站，小天希望能完成全勤紀錄，他也補充，當然希望能拿好成績，所以每天努力訓練，去達成目標。
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