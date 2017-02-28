中職》陳江和關鍵安打 兄弟擊敗斗山熊

陳江和在9局上撃出1分打點一壘安打，將比數超前。（記者黃志源攝）



〔記者林宥辰／綜合報導〕港都盃跨聯盟熱身賽，中信兄弟今晚和韓職斗山熊隊二軍交手，一路領先的兄弟8局下差點被翻盤，後援投手彭識穎遭遇亂流單局失3分被追平，隔個半局兄弟打線馬上打下大局，終場10：5奪回勝利。

中信兄弟打線4局上進帳3分，蔡益民滿壘時選到四壞球追平、黃稚峰犧牲打，陳子鴻再補上安打。兄弟投手江忠城4局下起接手投球，投球4局任內無失分，8局下兄弟換上彭識穎卻遭狙擊，朴澯範二壘打幫斗山追平。

9局上，中信兄弟攻佔滿壘，陳江和擊出右外野平飛安打，重新取得領先，斗山投手池閏該半局又連續兩次暴投，兄弟蘇緯達再補上安打，單局攻下5分。

中信兄弟先發投手伍鐸。（記者黃志源攝）

中信兄弟中繼投手江忠城。（記者黃志源攝）

陳子豪在4局上擊出深遠二壘安打。（記者黃志源攝）

陳子鴻在4局上擊出1分打點一壘安打，攻下第3分。（記者黃志源攝）

斗山熊跑者梁丘烈遭回傳球擊中嘴唇。（記者黃志源攝）

中信兄弟捕手周聖訓本壘前將斗山熊跑者李基阻殺。（記者黃志源攝）