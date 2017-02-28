台日對抗賽》王柏融砲轟樂天王牌 日網友：為何他不在台灣隊？
2017/02/28 22:32
王柏融轟出全壘打。（特派記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿打者「大王」王柏融今晚在台日對抗賽砲打日本隊先發、洋聯三振王則本昂大一棒成名，不但賽前被日本媒體包圍，在驚天一轟後也受到日本網友關注，有網友希望日職球團快和大王接觸，也有人好奇「為什麼他不在台灣隊裡？」
王柏融在台日對抗賽打第三棒，3局上棒打則本昂大，2分砲幫助中職聯隊超前，今天3安3分打點，是中職打贏日本隊的重要功臣，不僅台灣球迷為之瘋狂，日本網友也對「大王」的背景感興趣，不只搜出王柏融在中職單季200安、4成打擊率等紀錄，也有人找出2月桃猿、羅德交流賽王柏融就曾擊出雙響砲，推特上不少人轉貼王柏融開轟的照片、影片，還有人問起「為什麼王柏融不在台灣隊（經典賽）裡？」
啦啦隊福岡巨蛋大跳王柏融應援曲
みんなだいすき台湾大王こと王柏融の応援歌#侍ジャパン #CPBL pic.twitter.com/vn8HN3HroA— 新谷くん 2/26 蜂 2/28 侍 （@BokulanoBlossom） February 28, 2017
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