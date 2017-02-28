NBA》左膝再傳不適 恩比德歸期未定

恩比德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人屋漏偏逢連夜雨，狀元西蒙斯（Ben Simmons）因右腳傷勢本季報銷，今又傳出當家中鋒恩比德（Joel Embiid）左膝再度腫脹，需再進行核磁共振檢查，歸期未定。

先前恩比德已投入練習，預計3月初歸隊，不過今傳出他原本就受傷的左膝再度出現不適，將重新進行檢查，歸期未定，七六人總經理柯蘭吉洛（Bryan Colangelo）表示「目前一切都還不確定，我們先將訓練停了下來，再看狀況怎麼樣。」

七六人目前以22勝37敗排名東部後段班，只贏過籃網與魔術，想搶進季後賽仍需一搏。