台日對抗賽》中職打線大爆發 洪總賽後這麼說

中職聯隊總教練洪一中。（特派記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕中職聯隊今在台日對抗賽首戰告捷，全隊還敲出17支安打，總教練洪一中賽後受訪時也不解這個現象，表示，「有時候打線瘋起來，一棒接一棒，擋都擋不住。」

在率隊出征日本之前，洪總就說過，各隊都還在春訓，球員都還沒調到最佳狀況，但他希望大家至少能夠打出態度來。結果今晚中職聯隊以8：5擊敗日本武士隊，成為台灣史上第一次擊敗以全職業一軍球員組成的日本隊，讓全台球迷又驚又喜。

但對於打線大爆發，洪總也表示這是很難回答的問題，認為球員目前都是處於春訓疲勞的狀況，但有時候打線瘋起來，真的擋都擋不住。

轟出兩分砲的「大王」王柏融則說，很早就得知有這個比賽，桃猿之前也赴石垣島和羅德隊進行交流賽，大家早就處於備戰狀態。

王柏融好表現吸引日本球員注意。（特派記者林正堃攝）