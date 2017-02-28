台日對抗賽》中職打線大爆發 洪總賽後這麼說
2017/02/28 22:29
中職聯隊總教練洪一中。（特派記者林正堃攝）
〔記者倪婉君／綜合報導〕中職聯隊今在台日對抗賽首戰告捷，全隊還敲出17支安打，總教練洪一中賽後受訪時也不解這個現象，表示，「有時候打線瘋起來，一棒接一棒，擋都擋不住。」
在率隊出征日本之前，洪總就說過，各隊都還在春訓，球員都還沒調到最佳狀況，但他希望大家至少能夠打出態度來。結果今晚中職聯隊以8：5擊敗日本武士隊，成為台灣史上第一次擊敗以全職業一軍球員組成的日本隊，讓全台球迷又驚又喜。
但對於打線大爆發，洪總也表示這是很難回答的問題，認為球員目前都是處於春訓疲勞的狀況，但有時候打線瘋起來，真的擋都擋不住。
轟出兩分砲的「大王」王柏融則說，很早就得知有這個比賽，桃猿之前也赴石垣島和羅德隊進行交流賽，大家早就處於備戰狀態。
王柏融好表現吸引日本球員注意。（特派記者林正堃攝）
相關新聞
- 台日對抗賽》王柏融開轟、陳俊秀3打點 中職首戰告捷
- 台日對抗賽》王柏融炸響福岡巨蛋 精采影片看這裡（影音）
- 台日對抗賽》吸睛拚人氣！美女啦啦隊較靚引球迷圍觀
- 台日對抗賽》第二戰王牌對決 鄭凱文力抗菅野智之
- 台日對抗賽》王柏融夢想旅外 希望台日賽成跳板
推薦新聞
-
台日對抗賽》輸球小久保不在意 王柏融登日本網路熱門討論人物2017/02/28 23:31
-
砲轟日本隊 「王柏融」登上日本雅虎熱搜第3名2017/02/28 23:24
-
台日對抗賽》賽格威好投 日媒賽後猛打聽2017/02/28 22:53
-
中職》陳江和關鍵安打 兄弟擊敗斗山熊2017/02/28 21:54
-
世大運》熊讚為選手送祝福 許淑淨：把金牌留台灣2017/02/28 19:09