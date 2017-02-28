砲轟日本隊 「王柏融」登上日本雅虎熱搜第3名

王柏融登上日本雅虎熱搜排行榜第3名，成為日本網友討論焦點。

〔即時新聞／綜合報導〕中職聯隊今晚與即將出征經典賽的日本代表隊交手，桃猿隊明星外野手王柏融單場3安打3打點，包括1發砲轟強投則本昂大的全壘打，比賽一結束立刻登上日本雅虎熱搜排行榜第3名，成為日本網友討論焦點。

王柏融此役3打數3安打，表現相當亮眼，其中3局上半從日本隊先發投手則本昂大手中敲出反超比數的兩分砲，震撼福岡巨蛋，中職聯隊更從此一路領先，全隊全場狂敲17支安打展現旺盛火力，終場以8：5擊敗日本代表隊，寫下難得紀錄。

今晚比賽結束後，日本雅虎搜尋排行榜當中的「急上昇榜」，王柏融先是出現在第6名，接著在晚上10時左右更登上第3名，這位來自台灣的少年強打成為日本網友最熱話題。

日本網友更紛紛在網路論壇表示：「真的不考慮來日本嗎」、「他才23歲？」「連名字也很帥氣」、「巨人隊快簽他啊」、「為何沒被選進國家隊？」

王柏融轟出全壘打。（特派記者林正堃攝）