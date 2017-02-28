台日對抗賽》賽格威好投 日媒賽後猛打聽
2017/02/28 22:53
賽格威4局無失分飆7K。（特派記者林正堃攝）
〔記者倪婉君／綜合報導〕中職聯隊能夠封鎖日本隊打線，中繼4局無失分的賽格威絕對是功臣，也成為賽後記者會日本媒體關切的對象。
中職聯隊8：5擊敗日本隊後，總教練洪一中和轟出兩分砲的王柏融出席賽後記者會，也接受日媒不少提問。
不過未出席的賽格威，也成為焦點，日媒對他中繼4局飆7K，只被敲1安的表現予以肯定，認為他投得很好；洪總則說，賽格威很早就知道要參加這個比賽，1月就開始調整，所以他調整得比一般投手快。
「他是我隊上的投手，所以我知道要帶隊到日本比賽時，就已經先告訴他了，讓他自己調整。」洪總說。
至於日媒關心賽格威的球路，洪總則說，「他的最大優點是控球，洋將一般來說沒有那麼細膩，他是控球非常準的投手。」洪總最後強調，「不是快才難打，準才難打！」
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