台日對抗賽》輸球小久保不在意 王柏融登日本網路熱門討論人物

日本總教練小久保。（特派記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／綜合報導〕繼25日以0：2輸給軟銀後，經典賽日本隊今天又在「壯行試合」以5：8輸給中職聯隊，在熱身賽吞下2連敗，總教練小久保裕紀倒是不在意，相信球員會利用最後3場比賽把狀況調整好。

則本昂大先發3局失3分，還被王柏融轟出逆轉2分彈，小久保認為，則本的狀況不錯，是他心目中調整進度較好的球員，與其說是則本的狀況不好，應該說是台灣打者打得很好，尤其第3棒的王柏融，讓則本與牧田和久遭受很多考驗，但對結果他並不在意。

「台灣打者的揮棒都很快，每位球員都能打到則本的快速球，以及牧田的變化球，這場比賽可以讓我驗證他們兩人的狀況。」小久保說。

日本隊擊出9支安打得5分，但第3棒坂本勇人5打數0安打，小久保表示，坂本是去年中央聯盟的打擊王，他對坂本還是很有信心，相信坂本會好好準備7日對古巴的第1戰。

小久保指出，在經典賽開打前還有3場熱身賽，相信球員會把狀況調整好，為了能以最佳狀態打第1場，每場熱身賽都要全力以赴。

王柏融賽後成為日本網友討論度最高的人物，留言以「真的不考慮來日本嗎？」、「可能會去大聯盟吧？」、「實在太帥了！」、「才23歲啊？巨人一定要搶！」、「為何沒被選進國家隊呢？」居多，還有網友認為，王柏融沒幫台灣打經典賽，與大谷翔平沒幫日本打經典賽一樣。

日本隊落敗。（特派記者林正堃攝）

相較於坂本勇人5支0，王柏融狀況極佳，還在賽後受到日本網友高度關注。（特派記者林正堃攝）