經典賽》預售票熱銷逾13000張 台韓戰可望爆滿
2017/03/01 06:05
圖為2013年的經典賽。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者羅志朋／綜合報導〕2017年第4屆世界棒球經典賽將於3月6日開打，第一輪賽事台灣隊與南韓、荷蘭、以色列分在A組，地點在首爾高尺巨蛋，地主南韓3場比賽預售票熱銷，其中台韓戰逾13000張最熱門。
根據韓媒《NAVER SPORTS》報導，至昨天（2月28日）為止，3月9日台韓戰已賣出13000多張預售票，為A組最熱門賽事，有機會滿場；高尺巨蛋官方網站資料顯示，滿座為16847人，經典賽期間滿場人數不詳，但應該和此數字相差不多。
3月7日南韓對荷蘭之戰，預售票約12000張左右，3月6日南韓對以色列的比賽，預售票賣出8000多張。
圖為古巴與南韓隊日前在高尺巨蛋舉行熱身賽，雙方都在適應場地。（取自KBO臉書）
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