MLB》陳偉殷春訓初登板戰大都會 1局飆K無失分

陳偉殷。（USA Today Sports）

〔記者林子翔／綜合報導〕大聯盟熱身賽開打，效力馬林魚的陳偉殷今天對大都會先發1局沒有失分，送出1次三振，最後球隊以1：3輸球。

陳偉殷此役面對首名打者明星內野手雷耶斯（Jose Reyes），被對方敲出內野安打，不過他順利讓下一棒的拉加雷斯（Juan Lagares）擊出雙殺打，接著陳偉殷三振康佛托（Michael Conforto），只用9球就結束今天的投球工作。總計陳偉殷1局投球面對3個人次，被敲1支安打，送出1次三振沒有失分。

美國媒體《今日美國》曾將陳偉殷列為馬林魚頭號先發，但教頭馬丁利暗示老將沃奎茲（Edinson Volquez）的經驗最豐富，將是最可能的開幕戰先發。

大都會新秀魯戈（Seth Lugo）先發3局投出2次三振。（USA Today Sports）