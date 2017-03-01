台日對抗賽》王柏融砲轟樂天王牌有多威？ 這些數據讓你知

則本昂大。（記者林正堃攝）

〔記者林子翔／綜合報導〕台日職棒對抗賽，「大王」王柏融面對日本隊投手則本昂大轟出兩分砲，他繳出單場3安打3打點的猛打賞，立即成為日本媒體與網友們的討論焦點。而則本昂大是去年的太平洋聯盟三振王，195局的投球中才被擊出12轟，可說是不容易被擊出全壘打的投手。

身為樂天王牌的則本昂大，他是2013年的洋聯新人王，自2014年起連三年拿下三振王的寶座，他上季在195局的投球中被敲192支安打，包含12轟，防禦率2.91，被全壘打率為0.554，他被全壘打數在去年日本洋聯防禦率前十名的選手中，與軟銀投手武田翔太並列第二低。

值得一提的是，則本昂大在樂天4個球季，單季被全壘打最多也只有14轟，去年被敲12轟是生涯最少；而去年洋聯防禦率前十名的投手中，最不會被擊出全壘打的投手是西武獅的菊池雄星，他在143局的投球中被敲117安打，包含7發全壘打，防禦率為2.58。

台日對抗賽第二戰，日本隊的先發投手為讀賣巨人王牌菅野智之，他上季成績為9勝6敗，防禦率2.01，是中央聯盟的防禦率王，他在183.1局的投球中被敲156支安打，包含12轟，被全壘打率為0.589。

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菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）