NBA》吞本季第18T 表弟遭禁賽一場
2017/03/01 08:39
卡森斯本季技術犯規已累積至18次，將被禁賽一場。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）轉戰鵜鶘才打3場比賽，就遭到禁賽。卡森斯在上役對上雷霆的比賽中收到他本季第18次技術犯規，而根據規定，他將被禁賽一場。
根據聯盟規定，球員或教練在收到16次技術犯規後將被禁賽一次，之後每再收到2個技術犯規，就會額外再禁賽一場。
而在前天的比賽，卡森斯在比賽開始32秒後，就與雷霆中鋒亞當斯（Steven Adams）有些肢體接觸，之後兩人都吞下技術犯規，卡森斯本季的技術犯規也累積至18次。因此，卡森斯將不會出戰鵜鶘在明天對上活塞的比賽。
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