NBA》新血加入 詹姆斯：D.威廉斯有領導能力
2017/03/01 10:02
詹姆斯（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士將在明天早上9點，對上緊追在後的塞爾提克，而這場比賽也將會是D.威廉斯（Deron Williams）加盟騎士後的首場比賽。
對於新加入的D.威廉斯，騎士球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James ）表示，「他先前待過很多明星球隊，所以他知道要如何在一個球隊中運作，D.威廉斯之前也打過很多大比賽，所以在關鍵時他一定不會怯場。」
D.威廉斯效力NBA已12個賽季，他生涯場均可得16.6分、8.2助攻，而季後賽場均更是有18.5分，是經驗豐富的老將。騎士有了D.威廉斯的加入，面對即將到來的季後賽，將會有大大的幫助。
D.威廉斯明天將披上騎士球衣出戰塞爾提克。（美聯社）
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