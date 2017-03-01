NBA》卡特猛烈肘擊布克 與太陽發生衝突遭驅逐（影音）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今日迎戰太陽，但在第一節還沒結束時，老將卡特（Vince Carter）因肘擊太陽球員布克（Devin Booker），之後又與其他球員發生衝突，卡特接連收到兩次技術犯規，遭驅逐出場。

在第一節剩下近4分鐘時，卡特持球準備上籃，卻突然肘擊布克，布克也應聲倒地。之後太陽中鋒蘭恩（Alex Len）馬上拍掉卡特手上的球，並上前理論，雙方發生衝突，之後兩人都收下一次技術犯規。

而卡特隨後遭判二級惡意犯規，也在收到第2次技術犯規後離場，這是卡特生涯中第5次被驅逐出場。卡特上場2分鐘，並沒有拿下分數。

卡特與多名太陽球員發生衝突。（美聯社）