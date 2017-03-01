台日對抗賽》王柏融才剛接棒 締造陳金鋒未竟的鬼神成就
2017/03/01 08:38
王柏融（左）接下陳金鋒（右）的棒子。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕王柏融昨天擊出中外野特大號全壘打，被中職聯隊總教練洪一中譽為傳承陳金鋒砲轟日本隊的傳統，事實上，這不過是大王第三度面對最高層級的國際賽賽事，便達成鋒砲沒達到的紀錄：擊敗日職一軍組成的日本武士隊。
陳金鋒在國際賽棒打過不少日本強投，包括2003年亞錦賽松坂大輔、2004年雅典奧運上原浩治、2007亞錦賽達比修有，其中對上原與達比修都是關鍵的超前砲，可惜最後都無法擊敗日本隊。
王柏融在2015年加入職棒後，參加過最高層級的賽事有世界12強棒球賽、2016年中職日職對抗賽，今年的中職日職對抗賽不過是第三度面對國際賽最高層級的隊伍，大王就展現接班台灣巨砲實力，狂轟3打點，包括關鍵的超前砲，率隊擊敗全一軍的日本武士隊。
鋒砲棒打日本史
2003年亞錦賽（棒打松坂）
台灣0：9日本
2004雅典奧運（棒打上原）
台灣3：4日本
2007亞錦賽（棒打達比修）
台灣2：10日本
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