NBA》雷霆控衛掛病號 球隊簽下前熱火控衛科爾

〔體育中心／綜合報導〕據美媒《Yahoo!體育》報導，由於控衛歐拉迪波（Victor Oladipo）背部受傷，將缺席比賽，雷霆與前熱火冠軍控衛科爾（Norris Cole）簽約，補上後衛陣容。

歐拉迪波在2月底傳出背傷消息，雖然26日還能練球，但傷勢迫使他缺賽2場，雷霆不得不尋找替代的球員。雷霆已與科爾簽下合約，該約到本季結束為止。

2011年選秀會，科爾在首輪第28順位被公牛選中，後來被交易到熱火，並在2011-12、2012-13年球季獲得總冠軍。2015-16年，科爾在鵜鶘打了45場比賽，平均能繳出10.6分、3.7助攻、3.4籃板，季後賽第1輪敗給勇士之後，科爾左腳踝扭傷，因此季前沒有任何球隊想簽他。

科爾曾在去年10月加盟中國CBA山東男籃，更簽下1年550萬美元的合約，成為亞洲籃壇最高薪球員，但打不到2個月就因為數據下滑與受傷，遭火速解約。

科爾（左）將加盟雷霆。（資料照，USA Today）