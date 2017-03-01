NBA》繼明星控衛加盟後 騎士再補澳洲中鋒柏格特

柏格特（右）將加盟騎士。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士日前才剛簽下控衛D.威廉斯（Deron Williams），今日又傳出澳洲中鋒柏格特（Andrew Bogut）已經承諾與騎士簽約，預計會在本周末正式加盟騎士。騎士在季中力求補強，現在一次補足兩名球員，戰力完整。

柏格特本季原先效力於小牛，日前遭交易至七六人，合約也即將被七六人買斷。先前曾有消息傳出，柏格特一直在考慮要加入火箭、騎士或是塞爾提克，但他最終決定要投靠騎士。

柏格特預計將在周末與騎士正式簽約，若順利的話，柏格特有機會在本周日或是下周二對上熱火的比賽中代表騎士出賽。

勇士在去年夏天為了清出薪資空間簽下杜蘭特，而將柏格特交易至小牛。而加入騎士後，柏格特很有機會能在季後賽對上他的前東家勇士。柏格特本季在小牛每場平均出賽22.4分鐘，場均可得3分、8.3籃板、1.9助攻。

D.威廉斯。（資料照，美聯社）