台日對抗賽》中職聯隊狂掃17安 日本教練也佩服
2017/03/01 09:11
中職聯隊獲勝。（記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕台日對抗賽首戰，中職聯隊全場揮出17支安打，包含「大王」王柏融的兩分砲，終場以8：5擊敗日本隊。賽後日本隊投手教練權藤博也稱讚中職聯隊打線很強。
中職聯隊昨打擊發揮，全場出現17支安打，其中王柏融單場3支3、還有一發兩分砲，他與陳俊秀各有3打點的表現，林智平單場揮出4支安打，陽耀勳也有單場3安的表現。
權藤博說，日本隊投手的球都中職聯隊選手被打得扎實，直呼：「很強力阿，那個打線，真是服了。」
日本隊總教練小久保裕紀就說，台灣打者的揮棒都很快，每位球員都能打到則本昂大的快速球、以及牧田和久的變化球，但也能讓他去驗證這兩位投手的狀況。
王柏融。（記者林正堃攝）
陳俊秀。（記者林正堃攝）
林智平。（記者林正堃攝）
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