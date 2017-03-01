NBA》詹寧斯改披巫師袍 可望再嘗季後賽滋味

詹寧斯（中）轉到巫師，本季可望再挑戰季後賽。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕尼克在季中交易期間內沒有任何動作，但2月28日卻宣布釋出替補控衛詹寧斯（Brandon Jennings）。據美媒《ESPN》報導，巫師已與詹寧斯達成口頭加盟協議，合約將簽到本季結束。

詹寧斯本季加盟尼克，被視為球隊邁向季後賽的關鍵替補，但尼克戰績不如預期，因此詹寧斯要求高層將他釋出。總計詹寧斯為尼克出賽58場，其中11場先發，平均繳出8.6分、4.9助攻的成績。

名記者沃納洛夫斯基（Adrian Wojnarowski）指出，巫師必須釋出1名球員才有空間，他們將在美國時間3月1日與暴龍賽後，正式宣布與自由球員詹寧斯簽約。

過去效力公鹿時，詹寧斯曾2度參加季後賽，但2009-10年球季首輪以3：4不敵老鷹，2012-13年遭熱火橫掃出局，如今加盟東部暫居第4名的巫師，詹寧斯可望再嘗季後賽滋味。

詹寧斯。（美聯社）