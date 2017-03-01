台日對抗賽》王柏融不打WBC 日媒：日本隊天大好消息
2017/03/01 09:45
王柏融好表現也引來中田翔注意。（記者林正坤攝）
〔體育中心／綜合報導〕王柏融昨對則本昂大轟出逆轉2分砲，在日本打響「大王」的名號。日本媒體更寫道，王柏融不參加這屆經典賽，對日本武士來說是最大的好消息。
「大王」王柏融昨天5打席，3打數全部安打，只差三壘打就演出完全打擊，外帶1次高飛犧牲打與1次保送，總計打進3打點，跑回2分。
《日刊體育》專文介紹王柏融寫道，這位職棒二年級生去年在台灣聯盟締造史上首次單季200安打紀錄，更創下史上最高的打擊率0.414，外帶29轟105打點，獲得年度MVP等6項頭銜，由於Lamigo的杯葛，這次無法代表台灣參加經典賽。
文章也介紹王柏融的綽號是「大王」，過去也曾經登上大聯盟官網的特輯，「不久後的將來，可能會變成威脅日本隊的打者。」
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