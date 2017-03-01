台日對抗賽》王柏融不打WBC 日媒：日本隊天大好消息

王柏融好表現也引來中田翔注意。（記者林正坤攝）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融昨對則本昂大轟出逆轉2分砲，在日本打響「大王」的名號。日本媒體更寫道，王柏融不參加這屆經典賽，對日本武士來說是最大的好消息。

「大王」王柏融昨天5打席，3打數全部安打，只差三壘打就演出完全打擊，外帶1次高飛犧牲打與1次保送，總計打進3打點，跑回2分。

《日刊體育》專文介紹王柏融寫道，這位職棒二年級生去年在台灣聯盟締造史上首次單季200安打紀錄，更創下史上最高的打擊率0.414，外帶29轟105打點，獲得年度MVP等6項頭銜，由於Lamigo的杯葛，這次無法代表台灣參加經典賽。

文章也介紹王柏融的綽號是「大王」，過去也曾經登上大聯盟官網的特輯，「不久後的將來，可能會變成威脅日本隊的打者。」

你也會想看這些新聞：

【被桃猿狂轟猛炸 日球迷驚：他們墊底？】

【中職打響名號 5紀錄震懾日本球迷】

【王柏融才剛接棒 締造陳金鋒未竟的鬼神成就】

【挖角王柏融 日本網友準備好了】

【日媒好奇不打經典賽 王柏融霸氣回應】